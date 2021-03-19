Глава БТА: «Общественный транспорт в Баку становится экологически чистым»

По его словам, согласно внесенным в законодательство изменениям, общественный транспорт, работающий на дизеле, не будет ввозиться в Баку с 2022 года.

За последние пять лет в Баку было доставлено 715 единиц транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе. Об этом заявил председатель правления Бакинского Транспортного Агентства (БТА) Вусал Керимли в ходе совместной с Министерством экологии и природных ресурсов кампании по посадке деревьев.

"В законодательстве отмечено, что с 2022 года транспортные средства для общественного транспорта, особенно автобусы, будут обеспечиваться не дизелем или бензином, а именно сжиженным природным газом или альтернативными источниками энергии. В настоящее время из 2100 автобусов 715 работают на сжиженном газе", - сказал он.

В.Керимли отметил, что в этом году в Баку планируется привезти еще 320 автобусов.

«Эти автобусы будут работать в пригородах Баку и других поселках. По сравнению с автобусами, работающими на бензине и дизельном топливе, автобусы, работающие на сжиженном газе, выбрасывают в атмосферу на 30-35% меньше тяжелых металлов», - сказал он.

Глава БТА отметил, что если в 2016 году общественным транспортом был перевезен 701 миллион пассажиров, то в 2019 году этот показатель вырос до 801 миллиона.

"Это произошло благодаря замене автобусов и государственных инвестиций в транспортную инфраструктуру. Все это стимулирует использование населением общественного транспорта. За последние 5 лет произошли большие изменения и в дорожной инфраструктуре города Баку", - сказал он.