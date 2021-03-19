1187 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 9 617
В Азербайджане выявлены еще 1187 случаев заражения коронавирусом, 306 человек вылечились, 14 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в стране были выявлены 245 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 232 534 человека вылечились, 3 339 - скончались, число активных больных составляет 9 617.
За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 11 692 теста на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 768 149 тестов.