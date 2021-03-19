Украина потребовала от НАТО определить ее место к 2030 году

Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе. Такое требование в интервью изданию «Укринформ» высказала вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что степень взаимодействия Киева с альянсом и уровень внутренних трансформаций не сравнимы с 2008 годом. И поскольку сейчас страны НАТО «формируют новое видение до 2030 года», Киев хочет понимать, какое место ему отводится в планах партнеров в ближайшие десять лет.

«Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — подчеркнула она, напомнив, что план действий — это еще не членство, а лишь политическое решение, которое спровоцирует мобилизацию усилий внутри государства для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

Комментируя данную тему, Стефанишина призналась в надеждах Киева, что об «украинском вопросе» вспомнят на ближайшей встрече лидеров НАТО. Ожидается, что США поддержат украинскую сторону.