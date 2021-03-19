Тяжелое ДТП в Газахе: есть жертвы

В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает АПА, на территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии 2 человека погибли, 1 человек получил тяжелые травмы.