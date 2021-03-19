Ровнаг Абдуллаев напутствовал сборную Азербайджана перед матчем с Португалией ФОТО
Сегодня президент АФФА Ровнаг Абдуллаев на стадионе «Далга Арена» встретился с футбольной сборной Азербайджана, которой 22 марта предстоит вылететь в итальянский Турин на первый отборочный матч чемпионата мира-2022 против Португалии.
Глава АФФА поздравил команду с Новруз байрамы, пожелал ей удачи в предстоящих играх. Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, в свою очередь, проинформировал Ровнага Абдуллаева о ходе подготовки.
Напомним, что матч с Португалией состоится 24 марта. Затем в венгерском Дебрецене сборная Азербайджана проведет товарищескую игру с Катаром, а 30 марта в рамках отборочного турнира примет в Баку Сербию.