20 марта пакистанские СМИ сообщили, что премьер-министр Имран Хан заразился коронавирусом через два дня после получения первой дозы вакцины против вируса.

Министр здравоохранения Пакистана Файсал Султан написал в "Твиттере": "Премьер-министр заразился коронавирусом. Он хорошо себя чувствует и находится на карантине в резиденции премьер-министра".

19 марта все СМИ страны сообщили, что 68-летнему Хану сделали прививку от коронавируса в рамках кампании вакцинации населения Пакистана, которая находится только на ранней стадии.