Черногория не планирует закрывать границы

Власти Черногории не планируют закрывать границы и активно готовятся к туристическому сезону. Об этом, как передаетТАСС, заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

"На данный момент мы не ожидаем закрытия границ, готовимся к туристическому сезону. Процесс вакцинации усиливается, и у нас нет причин думать о закрытии границ", - сказала она.

По словам Джурович, в Подгорице уверены, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.