Власти показали праздничный Баку фото
Новруз байрам традиционно является одним из самых любимых праздников у жителей Азербайджана. Ежегодно в преддверии Новруза в Баку проходили различные ярмарки и другие торжественные мероприятия.
Однако в этом году из-за непрекращающейся пандемии коронавируса все массовые торжественные мероприятия были отменены. Но, несмотря на это, городские власти продолжают делать все, что в их силах, чтобы создать праздничную атмосферу в столице.
Как стало известно haqqin.az, городские власти приступили к праздничному оформлению улиц в историческом центре города. Благодаря тысячам лампочек, фонарей и прожекторов, центральные улицы Видади, Толстого, Башира Сафароглу и др. преобразились до неузнаваемости.
Ранее haqqin.az писал о реставрационных работах, проведенных на этих улицах. Благодаря кропотливой работе удалось не только сохранить исторический облик зданий на этих улицах, но и вдохнуть в них новую жизнь.
А праздничное оформление этих улиц, придало им особый уют. Ведь несмотря на пандемию, жизнь продолжается, а праздники – это самые яркие и светлые события в жизни.