Новруз байрам традиционно является одним из самых любимых праздников у жителей Азербайджана. Ежегодно в преддверии Новруза в Баку проходили различные ярмарки и другие торжественные мероприятия.

Однако в этом году из-за непрекращающейся пандемии коронавируса все массовые торжественные мероприятия были отменены. Но, несмотря на это, городские власти продолжают делать все, что в их силах, чтобы создать праздничную атмосферу в столице.