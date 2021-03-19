Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал лицензию для участия на Олимпиаде в Токио.

На международном турнире в Стамбуле азербайджанский пловец Рамиль Велизаде на дистанции 200 метров баттерфляем стал абсолютным победителем соревнования. Он показал результат 1:59,75 и завоевал путевку на Олимпиаду в Японию.

Для Азербайджана это вторая лицензия на предстоящие Игры. Первую путевку завоевал лидер нашей команды Максим Шемберев, выполнивший норматив на чемпионате мира-2019 на дистанции 400 метров в комплексном плавании.

Тут важно отметить, что Рамиль Велизаде стал первым в истории Азербайджана не натурализованным спортсменом, сумевшим самостоятельно, а не при помощи специального приглашения (wild card), пробиться на Олимпиаду.