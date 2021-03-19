Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом сообщает The Paper.

Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.

С учетом этого и темпов развития мировой экономики ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.