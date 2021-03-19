На данном этапе извержение считается небольшим, потоки лавы незначительные. Лава медленно течет на юго-запад и запад.

Извержение началось в 20:45 по местному времени на полуострове Рейкьянес примерно в 30 км от Рейкьявика, сообщает метеорологическое управление Исландии.

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьялл, не проявлявший активность почти шесть тысяч лет. Он находится в 40 км от Рейкьявика, но опасности для местных жителей, как сообщают местные власти, нет.

Накануне того, как этот вулкан проснулся, вокруг него резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов.

«Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей расположенного неподалёку от него населенного пункта Гриндавик или критически важной инфраструктуре», - говорят метеорологи. Тем не менее, они предупредили население об угрозе оползней.

Ожидается также загрязнение воздуха вулканическим газом. Людей просят закрыть окна, оставаться дома и ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту извержения. Количество выбросов в настоящее время оценивается. Прогноз погоды предполагает сильный ветер и осадки, что снизит влияние возможного загрязнения.

Напомним, что в 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.

Ожидается, что извержение Фаградальсфьядля не приведет к выбросу большого количества пепла, поэтому в этот раз авиасообщение не должно пострадать.

Международный аэропорт Рейкьявика не был закрыт после начала извержения. Авиакомпании сами должны решить, продолжат ли они полеты.

Наша справка: Фаградальсфьядль - гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Ее вершина - 385 метров над уровнем моря (224 метра над окружающей местностью). Местность малонаселена.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. По статистике, извержения на острове случаются в среднем раз в пять лет.