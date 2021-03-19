Но, как выяснилось , только не на Тайване! В местные ведомства внезапно начался наплыв молодых людей, которые стали подавать заявления на изменение своего имени на «Лосось» (Гуй Юй).

После распада СССР в Азербайджане в моду вошли имена, которыми люди хотели показать эпохе, какие они сознательные и передовые. Впрочем, глобальные катаклизмы не в первый раз отразились на именах людей. В советское время детей называли Владленами, Шурами (Шура на азербайджанском языке означает - Совет), Тракторинами, Ноябринами и Виленорами…Казалось бы, эти времена уже давно позади.

Когда сначала пришло 10 человек, чиновники подумали, что это такой веселый флешмоб. Но когда число заявителей перевалило за 150, чиновникам стало не до смеха.

Более того, в правительственной среде началась паника!

Говорят, местные спецслужбы даже начали проверку: а не является ли имя «Лосось» каким-нибудь тайным знаком или кодом революционеров или путчистов.

Но все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что местный японский ресторан запустил акцию: любой посетитель по имени Гуй Юй получает право съесть бесплатно столько суши, сколько влезет, да еще и может привести с собой до пяти друзей.

Согласитесь, ради такой «халявы» можно назваться, как угодно. Тем более что по тайваньским законам имя можно менять трижды за жизнь, и после акции можно будет поменять имя обратно на нормальное.

Так, на местном телевидении был показан сюжет о том, что одна студенческая компания с утра до вечера съела почти семьсот суши – счастливы и никто не пострадал.

Один заявитель, кстати, решил не мелочиться и вписал себе в имя сразу 36 иероглифов, перечислив в нем все известные ему морепродукты, к примеру – «морское ушко», «краб» и «омар». Затейник, однако…