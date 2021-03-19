Бесплатная еда… Но только для тех, кого зовут Лосось наш обзор

Отдел международной информации и политики

После распада СССР в Азербайджане в моду вошли имена, которыми люди хотели показать эпохе, какие они сознательные и передовые. Впрочем, глобальные катаклизмы не в первый раз отразились на именах людей. В советское время детей называли Владленами, Шурами (Шура на азербайджанском языке означает - Совет), Тракторинами, Ноябринами и Виленорами…Казалось бы, эти времена уже давно позади.

Но, как выяснилось, только не на Тайване! В местные ведомства внезапно начался наплыв молодых людей, которые стали подавать заявления на изменение своего имени на «Лосось» (Гуй Юй).

Японский ресторан на Таиланде ждет своих посетителей - Лососей!

Когда сначала пришло 10 человек, чиновники подумали, что это такой веселый флешмоб. Но когда число заявителей перевалило за 150, чиновникам стало не до смеха.

Более того, в правительственной среде началась паника!

Говорят, местные спецслужбы даже начали проверку: а не является ли имя «Лосось» каким-нибудь тайным знаком или кодом революционеров или путчистов.

Но все оказалось гораздо проще. Выяснилось, что местный японский ресторан запустил акцию: любой посетитель по имени Гуй Юй получает право съесть бесплатно столько суши, сколько влезет, да еще и может привести с собой до пяти друзей.

Согласитесь, ради такой «халявы» можно назваться, как угодно. Тем более что по тайваньским законам имя можно менять трижды за жизнь, и после акции можно будет поменять имя обратно на нормальное.

Так, на местном телевидении был показан сюжет о том, что одна студенческая компания с утра до вечера съела почти семьсот суши – счастливы и никто не пострадал.

Один заявитель, кстати, решил не мелочиться и вписал себе в имя сразу 36 иероглифов, перечислив в нем все известные ему морепродукты, к примеру – «морское ушко», «краб» и «омар». Затейник, однако…