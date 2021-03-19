Несколько дней назад стало известно, что журналист и политик вовлекся в предвыборную гонку в России, и намерен участвовать в выборах в Госдуму по московскому 208-му одномандатному округу. О своем решении и планах на будущее, а также о мирном Большом Кавказе, Максим Шевченко рассказал в интервью haqqin.az.

Во время второй карабах ской войны российский журналист и политик Максим Шевченко обрел большую популярность в Азербайджане. М.Шевченко – один из немногих в российском информационном пространстве отстаивал справедливую позицию Азербайджана в карабах ском вопросе, выступая в роли альтернативного источника информации. Журналист открыто говорил об армянской оккупации и необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана. Любая новость о деятельности М.Шевченко привлекает внимание читательской аудитории в Азербайджане.

- Максим Леонардович, какие цели и задачи вы ставите, баллотируясь в Госдуму РФ?

- Я уже один раз пытался баллотироваться в депутаты Госдумы от Дагестана. Это было в 2016 году. И тогда и сейчас я хочу повлиять на политическую ситуацию в России, изменить ее к лучшему. Послужить своей Родине, ее развитию. Моя программа – восстановление социализма с элементами современного общества XXI века. Без социальной политики, без социального государства, а не тем что перепадает с барского стола, русский народ не выживет. Я вижу опустевшие регионы, опустевшие села, уничтоженные древние русские города. Я полагаю, что либеральный капитализм, который развивался в России все эти годы – это гибель для моей страны и моего народа.

- Вы идете как самовыдвиженец, то есть независимый депутат. Сможете ли вы противостоять огромному корпусу депутатов от партий власти?

- Я думаю, что у меня будет немало единомышленников. Поэтому один я не буду.

- Известно о Вашем дружественном отношении к Азербайджану. Став депутатом Госдумы, видите ли вы себя в межпарламентской группе России и Азербайджана?

- Это не является моей главной целью. Есть ли такая группа, я ничего о ней и ее деятельности никогда не слышал. Группу врагов Азербайджана в России знаю очень хорошо. Я не ставлю для себя такую задачу. Я всегда с симпатией относился к Азербайджану и другим народам и странам Закавказья. Я считаю, что мирный Кавказ – это наша общая цель, наша общая задача.

- Но судя по всему, не все заинтересованы в мирном Кавказе. В частности, когда в Нагорном Карабахе началось строительство мирной жизни, азербайджанская сторона столкнулась с тем, что семь районов, которые служили для Армении буферной зоной остаются заминированными. Там продолжают подрываться люди. Власти Армении не отдают карты минных полей. Как Вы видите решение этого вопроса?

- Если армянская сторона не предоставит карты минных полей, то в этом случае азербайджанским военным, совместно с российскими миротворцами, а так же с внешними специалистами, с теми, кто будет готов помочь, нужно приступать к разминированию самостоятельно. Конечно, это будет несколько дольше и как в той истории, «осадок останется». Поля все равно разминируют, но то, что Армения не предоставила карты минных полей, запомнится навсегда. Поэтому Еревану лучше предоставить их.

- А если этих карт нет?

- Такого на войне не бывает. Карты есть. Война окончена, но не нанесено окончательное поражение. Я тогда сразу сказал, что карты мирных полей должны быть одним из условий мирного соглашения с Арменией. Если они не предоставят, то все равно, Азербайджан разминирует территории. Современные средства достаточно эффективны. Но этот шаг осложнит положение Армении, как партнера в возможном диалоге в Закавказье.

- Как Вы считаете, есть ли давление на российскую общественность, власть со стороны армянской диаспоры?

- Мы видим оскорбительную позицию депутата Константина Затулина. Мы видим позицию депутата Виталия Милонова, высказанную на недавней конференции «Геноцид и Первая мировая война. Международный договор. Исторические параллели», организованную Союзом армян России. Мероприятие носило тюркофобский, оскорбительный характер для турецкого народа и Турецкой Республики и на мой взгляд противоречила в целом позиции президента Российской Федерации. Конечно, это и есть серьезное противодействие. Что заставляет этих людей держать такую жесткую позицию, например Затулина, мне до конца понять невозможно. Очевидно личные интересы и связи. Все тайное рано или поздно становится явью.

Хотел бы подчеркнуть, что я всегда выступаю за мирный диалог между всеми сторонами. Я хотел бы, чтобы была создана постоянно действующая конференция по мирному диалогу между Азербайджаном Турцией, Россией, Ираном, Грузией и Арменией.

«Платформа шести» стран, которая была предложена президентом Ильхамом Алиевым и поддержана Реджепом Эрдоганом, Владимиром Путиным, и к которой присоединился Никол Пашинян. И по поводу которой в Тбилиси ведутся большие дискуссии. Это на самом деле возможность для общего будущего. Работать по реализации этого проекта - «платформы шести» - мне кажется задача каждого человека, который является патриотом своей страны, например, России. Мирный Большой Кавказ и его окружение - это прорывная идея. Я готов работать и содействовать дальнейшему развитию отношений России с Азербайджаном. Россия и Азербайджан – это дружеские страны. У нас огромный торговый оборот. У нас теснейшие связи как на уровне руководства, так и на человеческом уровне. Очень глубокая культурная интеграция. И как бы тюркофобы и русофобы не пытались поссорить народы, я думаю, у них не получится.

Я хочу призвать армянскую интеллигенцию, в Армении очень много разумных и порядочных людей, посмотреть трезво в будущее и отказаться от разного рода шовинистических, абсолютно недопустимых в XXI веке идей и «священных территорий», и перейти к строительству общекавказского дома.