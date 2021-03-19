Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета

Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета. Такой срок в интервью изданию Welt am Sonntag предсказал Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Это происходит из-за снижения темпов вакцинации.

В Европе одобрены четыре вакцины от коронавируса: препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson, вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В США начали прививать население препаратами Pfizer и Moderna.