В Петербурге ударившему полицейского гражданину Азербайджана грозит до 10 лет тюрьмы

В Петербурге на 53-летнего гражданина Азербайджана заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статей 318 и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), пишут «Невские новости».

Согласно информации, инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу правоохранителей предъявить документ. Как выяснилось, гражданин Азербайджана находился в России незаконно.

После конфликта мужчину доставили в 24-й отдел полиции, где он и напал на 35-летнюю сотрудницу и нанес ей травмы, а также оскорбил оперативного дежурного.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.