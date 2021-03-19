Признание Пашиняна: «Да, мы купили истребители Су-30СМ, но без ракет»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом политик заявил на встрече с жителями Арагацотнской области страны. Видео с мероприятия он выложил на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

Ранее бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у России истребители Су-30СМ не были оснащены боеприпасами, так как Россия не продает другой стране ракеты «воздух-воздух» дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтверждали.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае 2020 года, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?.." - сказал Пашинян.