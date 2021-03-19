Премьер-министр Грузии поздравил граждан-азербайджанцев с праздником Новруз
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан страны азербайджанцев с праздником Новруз. Как сообщают грузинские СМИ, премьер-министр опубликовал поздравление в своем аккаунте в социальных сетях.
«Я поздравляю наших граждан-азербайджанцев с праздником Новруз. Этот прекрасный весенний праздник является символом Нового года, начала новой жизни. Я желаю каждому из вас мира, счастья, развития и счастья», - пожелал Ираклий Гарибашвили.