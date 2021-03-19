И снова кошка пробежала между Нетаньяху и Нахайаном главная тема на Ближнем Востоке
Власти Объединенных Арабских Эмиратов опровергли заявления главы израильского правительства о договоренностях, согласно которым, национальный инвестиционный фонд Абу-Даби вложит в израильскую экономику 10 миллиардов долларов.
Многострадальная история о том, как израильский премьер очень хочет, но никак не может попасть в Эмираты, всего за несколько дней получила уже третье объяснение. И, как представляется, окончательное.
Изначально говорилось о том, что Биби и рад бы вылететь в Абу-Даби, но вот только супруга у него заболела, и ей предстоит операция по удалению аппендицита.
Затем офис израильского премьера выпустил заявление, в котором рассказывалась какая-то совсем уж детективная история: визит, дескать, не состоялся потому, что Иордания слишком долго не согласовывала пролет его самолета через свое воздушное пространство.
Якобы – в отместку за инцидент с Хусейном ибн Абдаллой, сыном короля Иордании, многочисленную вооруженную охрану которого израильские пограничники отказались пропускать через границу, когда наследный принц намеревался посетить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
В конце концов, как говорилось в заявлении аппарата Нетаньяху, Иордания разрешила полет, но разрешение было получено слишком поздно. Вот потому израильский премьер и наследный принц Эмиратов Мухаммад бен Заид решили перенести визит.
Но тут выступили официальные представители ОАЭ и сообщили третью версию развития события вокруг этого поистине многострадального визита – он не состоялся по политическим причинам. Таки образом Абу-Даби дает понять, и связан с недовольством Эмиратов действиями самого Биньямина Нетаньяху.
По информации издания Kann, представители ОАЭ в разговоре с западными дипломатами отметили: «Мы заключали соглашение с Израилем как с государством, мы заключали соглашение с Израилем как с народом... Не с одним человеком».
На носу – предстоящие выборы в израильский Кнессет – и Нетаньяху, вместе с его партией «Ликуд» крайне важна серьезная международная победа. Поэтому сначала он активничал в отношении «намечающейся исторической встречи» с наследным принцем Саудовской Аравии бин Салманом.
Встреча действительно готовилась – но вскоре ее подробности конфиденциальных деталей её подготовки оказались в СМИ, причем – не по вине саудитов. И сын Хранителя двух Святынь был вынужден дать отказ. Более того, раскрытие подробностей встречи вызвало у него негодование.
Судя по всему, должных выводов Нетаньяху не сделал. И, измотанный предвыборной гонкой, его аппарат раструбил о том, что Эмираты приняли решение создать фонд на сумму в $10 млрд для стратегических инвестиций в Израиле. Пояснив при этом, что данный инвестиционный фонд будет предназначен как для эмиратских инвестиций в Израиле, так и для совместных с Израилем инвестиций ОАЭ в различных секторах, включая энергетику, промышленное производство, водоснабжение, космические исследования, здравоохранение и агропромышленный комплекс.
Не вызывает сомнений, что договоренности о создании такого фонда действительно существуют. Как отмечает докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани, «Авраамовы соглашения являются венцом внешнеполитических достижений Биньямина Нетаньяху, и демонстрация этого выгодна с точки зрения избирательных перспектив. Это также подчеркнуло бы глубину отношений между Израилем и ОАЭ для региональной аудитории, потому что у обоих государств уже налажены обмен технологиями, совместные портовые инвестиции и стратегическое сотрудничество против Ирана и Турции».
Вопрос в том, что Абу-Даби стараются избегать особой публичности в столь деликатном вопросе, как стремительное углубление партнерских отношений с израильским государством. И стремление Биби использовать этот процесс в личных политических целях в предвыборный период – вызывает у них весьма негативную реакцию. Тем более, когда речь идет о деньгах. Точнее - об огромных деньгах.
То, что для Нетаньяху является огромной внешнеполитической победой – для арабской «улицы» выглядит совсем наоборот, а для правящих элит арабских монархий и вовсе является сложным и рискованным вопросом, в котором слишком много стоит на кону. Словом, как отмечают знакомые с ситуацией наблюдатели, «Эмираты сложно расстроить, но Нетаньяху это удалось». Реализацию Авраамовых соглашений это, конечно, не сорвет, но то, что замедлит и усложнит – очевидно.