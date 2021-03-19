Многострадальная история о том, как израильский премьер очень хочет, но никак не может попасть в Эмираты, всего за несколько дней получила уже третье объяснение. И, как представляется, окончательное.

Изначально говорилось о том, что Биби и рад бы вылететь в Абу-Даби, но вот только супруга у него заболела, и ей предстоит операция по удалению аппендицита.

Затем офис израильского премьера выпустил заявление, в котором рассказывалась какая-то совсем уж детективная история: визит, дескать, не состоялся потому, что Иордания слишком долго не согласовывала пролет его самолета через свое воздушное пространство.

Якобы – в отместку за инцидент с Хусейном ибн Абдаллой, сыном короля Иордании, многочисленную вооруженную охрану которого израильские пограничники отказались пропускать через границу, когда наследный принц намеревался посетить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

В конце концов, как говорилось в заявлении аппарата Нетаньяху, Иордания разрешила полет, но разрешение было получено слишком поздно. Вот потому израильский премьер и наследный принц Эмиратов Мухаммад бен Заид решили перенести визит.

Но тут выступили официальные представители ОАЭ и сообщили третью версию развития события вокруг этого поистине многострадального визита – он не состоялся по политическим причинам. Таки образом Абу-Даби дает понять, и связан с недовольством Эмиратов действиями самого Биньямина Нетаньяху.

По информации издания Kann, представители ОАЭ в разговоре с западными дипломатами отметили: «Мы заключали соглашение с Израилем как с государством, мы заключали соглашение с Израилем как с народом... Не с одним человеком».

На носу – предстоящие выборы в израильский Кнессет – и Нетаньяху, вместе с его партией «Ликуд» крайне важна серьезная международная победа. Поэтому сначала он активничал в отношении «намечающейся исторической встречи» с наследным принцем Саудовской Аравии бин Салманом.

Встреча действительно готовилась – но вскоре ее подробности конфиденциальных деталей её подготовки оказались в СМИ, причем – не по вине саудитов. И сын Хранителя двух Святынь был вынужден дать отказ. Более того, раскрытие подробностей встречи вызвало у него негодование.