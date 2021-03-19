Так, компания AS Group Investment в городке Шуша в поселке Рамана предоставила семье шехида Гусейна Тагиева необходимые предметы домашнего обихода, оказала материальную помощь, а также подарки его дочери Назлы, которой 28 марта исполнится 1 год. 30-летний шехид Гусейн Тагиев отличился особым героизмом и в Товузских боях, и во второй Карабах ской войне. Разведчик Гусейн Тагиев имел особые заслуги перед нашим государством и Родиной. Награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули».

ООО AS Group Investment в течение всех праздничных дней будет с семьями шехидов, чтобы оказать им особую поддержку, внимание и заботу в эти дни. Накануне сотрудники компании встретились с семьями шехидов Гусейна Тагиева и Эльтуна Гасымова, добровольно отправившихся на фронт в первые дни войны. Семьям павших героев была оказана материальную поддержка и предоставлены праздничные подарки.

Эльтун Гасымов 28 сентября 2020 года отправился в военкомат и сказал, что не хочет, чтобы проблема Карабаха осталась его восьмимесячному сыну Зейну. Эльтун принял участие в боях за освобождение Физулинского, Джебраильского, Гадрутского и Ходжавендского районов. Эльтун Гасымов пал смертью храбрых 18 октября 2020 года, в свой 26-й день рождения. Награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Ходжавенда».

AS Group Investment подчеркивает, что именно в эти праздничные дни семьи наших шехидов нуждаются в большем внимании, заботе и поддержке, и компания намерена провести праздники вместе с семьями павших героев. А завтра сотрудники AS Group Investment отправляется в Физули, чтобы поздравить там семьи шехидов.

Отметим, что в начале марта ООО AS Group Investment подарила трехкомнатную квартиру площадью 96 квадратных метров в Park Residence семье шехида сержанта Ниязи Искендерова.

Следует отметить, что начиная с 27 сентября, когда начала писаться самая славная история Азербайджана, AS Group Investment стремится поддерживать Азербайджанскую армию, граждан и государство. Компания поддерживает наших солдат, сражавшихся на передовой, и граждан, чьи дома были разрушены в результате ударов противника во время войны, и которые были переселены в другие села и поселки, помогая им продовольствием и оборудованием. Кроме того, AS Group Investment выделила 150 тысяч манатов Фонду YAŞAT, созданному для поддержки семей шехидов и раненых в Отечественной войне. Также перечислено 300 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха для восстановительных работ на освобожденных территориях.