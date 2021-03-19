В России губернатор арестован за взятки

"На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)", - сказала она.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллиона рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

"Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски", - добавила Петренко.

Она отметила, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие также намерено просить суд об аресте подозреваемых.

"БИОТЭК" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции зарубежных и отечественных производителей.