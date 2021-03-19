Минобороны показало освобожденное село в Джебраиле фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Агтепе Джебраильского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Агтепе Джебраильского района Азербайджана.
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