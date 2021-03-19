Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 12:38

В столице Китая завершилось ежегодное заседание так называемых «двух сессий» — Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. В этом году мероприятие было из разряда «судьбоносных» — обсуждался план на 2021–2025 годы. Главное в этом плане то, что в ближайшие пять лет Пекин собирается заложить основу для достижения двух стратегических целей: удвоить к 2035 году ВВП (по сравнению с 2020-м) и достичь статуса страны с высокими доходами для всего населения.

К главному китайскому политическому событию года – «двум сессиям», как здесь называют ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) страна подошла с весьма впечатляющими достижениями. Которым и пандемия коронавируса не стала помехой. Во-первых, в год пандемии и локдауна экономика Китая, единственная из ведущих в мире, выросла на 2,3%. И если в первом квартале 2020 года ВВП КНР сократился на 6,8%, то уже во втором квартале экономика страны вернулась к росту. Во-вторых, в 2020 году в Китае была побеждена бедность. Что было крайне важно лично для Си Цзиньпина с политической точки зрения – в 2021 году Компартия Китая празднует столетие. И, в-третьих, незадолго до проведения сессии китайские власти успешно остановили очередную вспышку коронавируса, возникшую в январе 2021 года. Власти точечно вводили жесткие локдауны, проводили ПЦР-тестирование целых городов за считаные дни и призывали людей не путешествовать во время новогодних праздников (в феврале в КНР праздновали Новый год по лунному календарю). В итоге буквально за полтора месяца распространение вируса внутри Китая снова удалось остановить.

Накануне «двух сессий» в КНР возникла нешуточная дискуссия. Основой долгосрочного экономического планирования в Китае всегда являлись целевые показатели роста ВВП. Однако в 2020 году Пекин из-за непредсказуемых последствий пандемии впервые не установил цели по росту экономики. Аналогичным образом предлагалось поступить и в этом году – но удалось найти в этом вопросе компромисс. То есть, установили целевые показатели по росту ВВП только на 2021 год – «больше 6%». И создается впечатление, что эту планку занизили сознательно, так сказать - для подстраховки. Поскольку по прогнозу МВФ эта цифра может достичь 8,1%. Основой развития в Пекине считают инвестиции в «человеческий капитал» В ближайшие пять лет китайские власти обещают поддерживать уровень безработицы менее 5,5% и только за 2021 год создать до 9 миллионов рабочих мест. Кроме того, в 2025 году официальный уровень урбанизации в Китае, то есть доля обладателей городской прописки, должен вырасти с нынешних 60,6% до 65% (для сравнения: в Евросоюзе в 2019 году 74,7% населения проживало в городах). На практике это означает, что в ближайшие пять лет, 10 миллионов китайцев должны ежегодно переезжать в города.

Но здесь встает вот какая преграда: из-за жесткой системы прописки, хукоу, эти люди оказываются отрезаны от медицинских, образовательных и других госуслуг. Социальные услуги в случае крайней необходимости они получают за наличные, а большую часть дохода они откладывают и отправляют родственникам на малую родину. В итоге, хукоу фактически делит китайское общество на две категории: городскую и сельскую, причем, о равенстве здесь речь не идет. «Горожане» социальные услуги получают и дешевле, и качественнее. Что Пекином воспринимается достаточно негативно, а потому хукоу собираются серьезно реформировать, чтобы доступ к государственным социальным услугам высокого уровня имело все население страны. Кто-то может недовольно сморщить нос – «фи, какой махровый социализм», но с экономической точки зрения это весьма мудро. Внутренним мигрантам в этом случае не придется откладывать большую часть заработка - и они смогут больше потреблять. А внутреннее потребление – это и есть новый двигатель китайской экономики. Не осталась без внимания и пенсионная система. К концу 14-й пятилетки базовой пенсией должно быть охвачено 95% китайского общества (сейчас – 91%). Ведь сельское население практически лишено серьезных выплат со стороны государства, что заставляет «деревенских» всю жизнь откладывать деньги и, опять же, ограничивать свое потребление.

Догнать и перегнать США в высоких технологиях Еще один приоритет китайской 14-й пятилетки – развитие инноваций. Пекин планирует наращивать государственные инвестиции в НИОКР по 7% в год и более. Это меньше, чем в последние годы (11,8%), но с учетом роста китайской экономики доля таких вложений в ВВП должна превысить показатели 13-й пятилетки (2,2%). Для сравнения: США инвестируют в инновации 2,7% своего ВВП, Южная Корея – 4,5%. Кроме того, Пекин прогнозирует, что доля цифровой экономики в ВВП вырастет с 7,8% в 2020 году до 10% в 2025 году. Китайские власти собираются активно вкладываться в инфраструктуру высоких технологий (дата-центры, сети 5G, электрокары и тому подобное), а также создавать технологическую базу для промышленной революции 4.0. При этом, в планах технологического развития в 14-й пятилетке китайские власти особо упирают на производство микрочипов и полупроводников – Китай пока серьезно зависит от их импорта из США. И если раньше такая зависимость не беспокоила Пекин, то сейчас риски намного больше. Ведь прецедент уже был: в сентябре 2020 года администрация предыдущего президента США Дональда Трампа ограничила возможности американских производителей полупроводников по сотрудничеству со SMIC, крупнейшим производителем чипов из КНР. Вопрос развития высоких технологий и лидерства в них - для КНР вопрос принципиальный и стратегический. Президент Джо Байден пообещал «отстроиться лучше» и восстановить мировое лидерство Соединенных Штатов, что означает ожесточение конкуренции между Америкой и Китаем. Более полувека США были №1 в технологиях. Лишь они смогли слетать на Луну и дать миру такие эпохальные изобретения, как Интернет и iPhone. Но сегодня технологическое преимущество США рушится. Вашингтон следил за технологическим прогрессом Китая через призму военной науки, беспокоясь о превосходстве над Китаем в обороноспособности.