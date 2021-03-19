COVİD-19 в России: свыше 9 тысяч новых инфицированных и 371 умерший за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299, до 4 456 869. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В настоящее время в России продолжают лечение 292 444 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.