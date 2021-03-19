Авторитетнейшее американское издание The Washington Post опубликовало репортаж о праздновании Новруз байрамы в освобожденной Шуше. Как отмечается в репортаже, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в субботу праздник Новруз, зажег церемониальный костер возле Шуши, культурно почитаемого города, который Азербайджан отвоевал у армянских войск во время войны прошлой осенью.

Как объясняется в репортаже, Шуша, на протяжении веков являвшаяся центром азербайджанской культуры, перешла под контроль Армении в 1992 году в ходе боевых действий за сепаратистский Нагорный Карабах. Ее возвращение азербайджанскими войсками в ноябре 2020 года было важным как символически, так и стратегически, поскольку город расположен высоко над близлежащей столицей региона Ханкенди (Степанакерт).

«Сегодня мы отмечаем Новруз в нашем древнем городе Шуша, культурной столице Азербайджана. Это историческое событие. Это большое счастье. Бог услышал молитвы азербайджанского народа», - сказал Алиев после зажжения огня, традиционной церемонии празднования Новруза, персидского Нового года, что отражено на видео, опубликованном офисом президента в субботу.

«Шуша могла быть разрушена, наши исторические места в Шуше могли быть разрушены злобным врагом. Однако Шуша не прогнулась. Шуша не сломилась. Она сохранила свое достоинство, защитила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы вновь наблюдаем это», - сказал он.

Азербайджан восстановил контроль над большей частью Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, контролируемых прежде Арменией, в ходе прошлогодней шестинедельной войны, в которой погибли более 6000 человек, говорится в репортаже The Washington Post.