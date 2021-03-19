В Казахстане заработал новый телеканал Turkistan

С 07.00 воскресенья в Казахстане начал вещание телеканал Turkistan. Канал доступен в спутниковой сети «Отау ТВ» и по кабельным сетям, сообщает Казинформ.

Телеканал создан по поручению Нурсултана Назарбаева. Он позиционируется как международный и будет вещать в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках. В эфир будут выходить новости, телепередачи, сериалы и документальные фильмы.

Канал Turkistan должен стать «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами и будет способствовать формированию единого медиапространства.