Во дворе Сулейманова нашли плантацию конопли фото
Сотрудники Балакенского районного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений задержали жителя села Шариф Ширина Сулейманова. Об этом сообщила шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
В теплице, устроенной во дворе его дома, были обнаружены кусты конопли высотой от 90 до 120 см. Задержанный признался, что посадил растение в январе.
По данному факту проводится расследование.