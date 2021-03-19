Теракт в Иране: есть погибший и раненые

Один человек погиб, трое граждан получили ранения в результате теракта в городе Сараван на юго-востоке Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

Как отмечается в заявлении подразделения «Аль Кудс» КСИР, в воскресенье утром террористическая группировка совершила нападение в Сараване, расположенном в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

В результате взрыва, произошедшего на площади в Сараване в 9:30 утра по местному времени, один человек погиб и еще трое граждан, которые переходили улицу, получили ранения, в том числе и женщина, говорится в заявлении.

Сараван находится примерно в 40 километрах от границы с Пакистаном.