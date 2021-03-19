Российская служба Яндекс.Карты обновила карту города Шуша, изменив названия улиц с армянских на азербайджанские.

К примеру, теперь улица, названная в честь фашиста Гарегина Нжде, переименована в улицу Панах Али-хана – легендарного создателя и первого правителя Карабахского ханства.

Отныне улице Казанчецоц вернулось ее старое название – героя Второй Мировой войны Аслана Гарашарова. Улица Арама Манукяна на картах российского навигационного сервиса теперь называется улицей Ататюрка, а улица Вараракн – улицей Героя Советского Союза, министра внутренних дел Азербайджанской ССР в 1960-х годах Халила Мамедова.

Также на карте Яндекса, охватывающей Шушу, появились улицы 20 января, Узеира Гаджибекова, Мирзы Фатали Ахундова, Фикрета Амирова и др.

Поисково-информационная картографическая служба Яндекс.Карты создана в 2004 году. В ряде стран, в том числе и в Азербайджане, сервис использует свои собственные карты, которые регулярно обновляются.

В России Яндекс.Карты являются самой популярной навигационной службой, опережая Google Maps и 2ГИС.