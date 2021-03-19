Азербайджанский писатель умер от коронавируса

Писатель Азер Абдулла умер от COVID-19. Как сообщает АПА, об этом сообщил его сын, писатель Алпай Азер.

По его словам, отец очень тяжело переносил болезнь: «Около 20 дней он получал лечение в больнице. Но, к сожалению, вчера мы его потеряли».

А.Азер сказал, что сам он чувствует себя нормально.

Напомним, что в начале марта отец и сын заразились коронавирусом. В связи с тем, что состояние А.Абдуллы было тяжелым, он был подключен к аппарату искусственного дыхания.