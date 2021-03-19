За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 814 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1187 человек). Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 342 пациента (306 человек соответственно) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 246304 случая заражения коронавирусом, из этого числа 232876 человек благополучно прошли лечение, 3351 пациент клиник скончался.

Лечение 10077 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2776535 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8386 - за минувшие сутки.