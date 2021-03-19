Иран призвал Саудовскую Аравию к диалогу

Иран призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на недавние антииранские заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом написал в Twitter в воскресенье официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

"Саудовская Аравия под именем ССАГПЗ опубликовала антииранские заявления. Однако Иран вслед за посланием эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, которое было передано Тегерану министром иностранных дел этой страны шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, подчеркивает необходимость регионального диалога", - отметил он.

По словам дипломата, "ближневосточный регион сейчас как никогда нуждается в диалоге и заключении инклюзивных договоренностей".

17 марта генеральный секретарь ССАГПЗ Наиф аль-Хаджраф заявил, что проблемы иранских ядерного досье и ракетной программы должны обсуждаться на любых переговорах с Тегераном. Кроме того, он обвинил Иран в дестабилизации ситуации в регионе путем оказания помощи мятежникам из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и выразил поддержку мерам, принимаемым Саудовской Аравией для защиты своей безопасности.

15 февраля глава МИД Катара посетил Иран, где был принят президентом республики Хасаном Роухани. По информации иранских СМИ, в ходе встречи дипломат передал иранскому политику послание эмира Катара. Кроме того, 18 января шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу Bloomberg призвал арабские страны Персидского залива вступить в диалог с Ираном и выразил готовность Дохи выступить в качестве посредника.