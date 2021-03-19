COVİD-19 в мире: свыше полмиллиона новых зараженных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 513 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9 тыс., превысив 2,7 млн.

По состоянию на 16:27 21 марта в ВОЗ поступили сведения о 122 524 424 инфицированных и 2 703 620 умерших. Число заразившихся увеличилось на 513 797, умерших - на 9 984.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 40% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (206 504), на втором месте - Северная и Южная Америка (202 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 988).