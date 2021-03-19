Франция выступила против немедленной всеобщей вакцинации

Правительство Франции выступило против немедленной всеобщей вакцинации, потому что в приоритете вакцинация уязвимых слоев населения. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, пишет ТАСС.

«Это было бы безответственно — давать прямо сейчас возможность пройти вакцинацию молодым людям с низким риском развития тяжелой формы заболевания», — прокомментировал он высказывание мэра Парижа Анн Идальго.

Ранее она призвала «отменить барьеры в области вакцинации» и делать прививки всем желающим.

По словам Атталя, главной проблемой во Франции, как и во всех странах, остаются недостаточные для вакцинации всех граждан поставки. Представитель правительства отметил, что всеобщая вакцинация может начаться летом.

Во Франции коронавирусом заразились 4 277 786, скончались 92 119 человек.