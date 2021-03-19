Джо и Камала не спасут Америку от пришельцев

Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 20:33

По мере приближения важного рубежа — 100 дней президентства Джо Байдена Америка все чаще и чаще начала ловить тревожные сигналы. То лидер забывает во время выступления имя своего министра обороны, который стоит в двух шагах от него, то называет своего вице-президента Камалу Харрис «президентом США», то с трудом поднимается по трапу президентского «Боинга». Видео о том, как Байден трижды споткнулся на коротком трапе, обошло весь мир.

Пресс-служба Белого дома лишь добавила сарказма к этой печальной истории, объявив, что президент спотыкался из-за сильного ветра. Сын бывшего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший, ставший в последнее время слишком внимательным критиком слов и действий президента, тут же опубликовал в социальных сетях скриншот сводки погоды. В ней говорилось, что в тот день был лишь легкий ветерок. Вот и большая печать Америки, которая горой стояла за президента-демократа, начала, скрепя сердце, критиковать его. «Байден пропал», - пишет известный колумнист New York Times Фрэнк Бруни. Пропал, конечно, не физически. Пропал его бывший образ. Сейчас Байден все чаще покидает трибуну, глядя под ноги, с опущенной головой. Ну совсем не камильфо! Да и политические шаги президента вызывают вопросы. Конечно, ему и его команде, демократам в Конгрессе удалось пробить план экономического стимулирования на 1.9 триллиона долларов и это был впечатляющий успех. Кривая коронавируса пошла вниз, вакцинация набирает темпы, и это одна из главных заслуг нынешней администрации. Но, как пишет Washington Post, Байден пропускает многие важные вехи на пути к своим 100 дням. Первая зарубежная поездка. Первая пресс-конференция в Белом доме. Первый иностранный гость в Вашингтоне. Первые назначения послов в ключевые зарубежные страны. Ничего этого нет. «Байден обещал возвращение страны к нормальности, - пишет столичное издание. — Но эта концепция предусматривает возвращение самого президента к нормальному исполнению своих обязанностей».

Байден еще во время президентской кампании неоднократно намекал на то, что он, возможно, из-за возраста пробудет в Белом доме только один срок. Однако его прогноз, похоже, начал сбываться слишком рано. И главный вопрос, который еще до выборов начали задавать себе вашингтонские политики и эксперты всех мастей, заключается в следующем: если 78-летний Байден досрочно сойдет с дистанции, то какова будет политика Камалы Харрис, уже названной ее боссом «президентом». У Байдена сохраняется, несмотря на его поникшую голову и частые ляпы, высокий рейтинг одобрения —около 54 процентов. У Камалы Харрис он немного меньше, но все равно вполне достойный—47 процентов. Такие показатели не снились Дональду Трампу, одобрение деятельности которого чаще всего не превышало 40 процентов. Камала Харрис почти постоянно сопровождает Байдена, где бы он ни оказался. Если он за трибуной, она в нескольких метрах сзади с маской на лице. Порой они меняются местами, Байден в маске уходит на задний план. Кажется, что они скоро будут уходить со сцены, взявшись за руки.

Только что пара совершила важный вояж в штат Джорджия, где, как уже сообщал haqqin.az, произошло массовое убийство выходцев из Азии. Формально Харрис является темнокожей, но было бы кощунством назвать эту женщину негритянкой. А вот метиской - пожалуйста, отец выходец из Ямайки, мать – из Индии. Словом, она тоже азиатских корней и - что не устают отмечать СМИ – первая американка азиатского происхождения в должности вице-президента. Кому, как не ей разговаривать с соплеменниками из Джорджии, которые до смерти напуганы разгулом преследований со стороны сторонников белого превосходства? А выходцы из Азии, между тем - важная электоральная группа, которая, вполне возможно, явилась той гирькой, что перетянула чашу весов на выборах в Джорджии в пользу Байдена. Камала Харрис стала вездесущей. 56-летняя дама после первых нескольких недель адаптации в Белом доме начала активно «осваивать дорогу». Она может неожиданно для публики появиться в мексиканском ресторане или в кофейне, где молодые сотрудники проходят курсы подготовки латте. Когда Байдена спросили, «всегда ли находится Камала Харрис в одной комнате с ним при обсуждении важнейших вопросов, он ответил: «Большую часть времени» и добавил к этому, что в ее компетенции больше вопросов, чем было у него, когда он выполнял функции вице-президента при Бараке Обаме.

При этом Камала активно занимается не только внутренней, но и внешней политикой, что стало неожиданностью для вашингтонских экспертов. «Харрис находится в ситуационной комнате Белого дома и ее голос важен для принятия окончательного решения», - говорит Washington Post на условиях анонимности один из сотрудников команды по национальной безопасности. А таких обсуждений было уже немало. Мнение Харрис принималось во внимание при обсуждении ответа на обстрел американской военной базы в Ираке и санкций против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который был признан Вашингтоном ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Камала Харрис регулярно встречается с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остиным. Вслед за своим боссом она провела телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Дании, Австралии, Израиля, Демократической Республики Конго. Как говорят ее помощники, Харрис чрезвычайно внимательно относится к любым нюансам дипломатии. Например, в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном она особое внимание обратила на участие Франции в подготовке миссии марсохода Perseverance и французские дипломаты этим остались очень довольны. «Речь идет об уважении, поскольку одна из деталей марсохода французского производства», - говорит один из них.