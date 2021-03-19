Врач перечислила полезные для здоровья глаз продукты

«В первую очередь это черника и голубика. Сейчас, правда, не сезон, но никто не отменяет замороженные ягоды. Их можно просто разморозить и съесть. Но делать из ягод варенье не стоит — в нем для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва», — сообщила Белоусова.

Эксперт также посоветовала употреблять морковь. По ее словам, корнеплод улучшает так называемое «сумеречное» зрение. Диетолог отметила, что при термической обработке овоща в ее составе улучшается бета-каротин. В сыром виде морковь также полезна для глаз.

Врач отметила, что жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Однако жевать ее рекомендуется в разумных пределах.

Бета-каротин в значительном количестве содержится и в зеленых листовых овощах — петрушке, луке и укропе. Однако Белоусова подчеркнула, что чрезмерное употребление зелени может привести к варикозу, а также к риску развития подагры у людей старше 35 лет.