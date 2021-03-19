Трамп создаст собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы вновь начнет публиковать сообщения в соцмедиа, он будет использовать "собственную платформу". Об этом заявил в воскресенье журналистам телеканала Fox News помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер.

По его словам, Трамп "вернется в соцмедиа через два или три месяца". Он будет публиковаться "на собственной платформе", которая привлечет "десятки миллионов" людей. По словам Миллера, это "полностью изменит правила игры".

Миллер не привел подробностей относительно того, как именно будет публиковать свои сообщения Трамп. Республиканцы ранее заявляли о возможности создать некий аналог популярных социальных сетей. Они подчеркивали, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.