В Британии коронавирус пошел на спад

Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 33. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, это самый низкий показатель с 4 октября прошлого года, передает ТАСС.

Днем ранее власти королевства сообщили о 96 смертях среди заразившихся. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 100 связанных с коронавирусом смертей за сутки (на 37% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 марта превысило 148 тыс.

За 24 часа в стране было выявлено 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Средний показатель последних семи дней несколько выше - 5,5 тыс. новых случаев в сутки. Это на 4% меньше, чем неделей ранее. Данный показатель продолжает падать с января, когда за день отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.