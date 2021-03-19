Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города.

В воскресенье демонстранты вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу": протестующие требовали свободу собраний. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать участников акции.

Отмечается, что в воскресной акции приняли участие около 300 человек.

В прошлые выходные демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации прошла в центре Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.

Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.