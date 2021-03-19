Кабмин ФРГ предлагает продлить карантин

Ведомство федерального канцлера ФРГ настаивает на продлении до 18 апреля действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал n-tv со ссылкой на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов.

Как пишет со своей стороны газета Bild, в регионах, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения в неделю, будет введен ночной комендантский час. Школы и детские сады при этом продолжат работать, на дистанционное обучение предполагается переходить лишь в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек.

В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить "ограниченные по времени пилотные проекты", чтобы "при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни". Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать специальную программу помощи туристической отрасли и смежным с ней областям.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Нынешние карантинные меры формально действуют в Германии до 28 марта.