Премьер Словакии готов покинуть пост на фоне споров из-за «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности покинуть пост для урегулирования правительственного кризиса, который начался после покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

При этом Матович назвал обязательным условием своего ухода отставку ряда других государственных деятелей из правительственной коалиции. В частности, он счел необходимой отставку министра экономики Рихарда Сулика, главы комитет здравоохранения Яны Битто-Циганиковой, министра юстиции Марии Коликовой и зампредседателя словацкого парламента Юрая Шелиги.

Премьер пояснил, что партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины для «развязывания коалиционного кризиса». Он также подчеркнул, что при выполнении его условий готов уйти с поста и работать в составе правительства как один из его членов.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со «Спутником V».