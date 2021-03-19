Британия создает новый спецназ для противодействия России

В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооружённых сил и выплат военнослужащим.

Великобритания создаст новые силы спецназначения, потратит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия и привлечет спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке - такие планы, согласно данным британских СМИ, содержатся в готовящейся в публикации в понедельник стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, пишет РИА Новости.

"Согласно стратегии, дополнительные три миллиарда фунтов стерлингов будут выделены сухопутным силам, 120 миллионов фунтов будут потрачены на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона полка рейнджеров. Но будут и сокращения. Около десяти тысяч военнослужащих и высокопоставленных офицеров столкнутся в будущем с сокращением выплат. Последний остающийся на вооружении военно-транспортный самолет C-130J Hercules также будет выведен из эксплуатации", - пишет издание Telegraph.

Телеканал Sky News отмечает, что рейнджеры станут новыми в Британии силами спецназначения и "будут проводить операции в стиле (американских) зеленых беретов".

"Новые силы спецназначения будут созданы для содействия британским сухопутным силам для борьбы с эскалацией глобальных угроз. Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооружённые силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик", - сообщает Sky News.

Как ожидается, первые батальоны полка рейнджеров будут сформированы в начале следующего года, они будут расквартированы на базе в Алдершоте (графство Хэмпшир). Формироваться новый полк будет из действующих военнослужащих. Рейнджеры не будут действовать скрытно, как спецназ SAS и SBS, их миссии будут выполняться аналогично миссиям воздушно-десантных частей и морских пехотинцев.

Спецназ ВВС страны SAS власти планируют задействовать в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия России. В интервью Telegraph глава главного штаба вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит рассказал, что фокус сил спецназначения будет перенаправлен на противодействие "враждебным государствам".

"Силы SAS и другие подразделения спецназначения будут совместно с Mi6 проводить скрытые наблюдательные операции против российских шпионов и военных подразделений", - пишет Telegraph.

Также издание отмечает, что к 2024 году в Британии будет принят на вооружение многоцелевой океанский разведывательный корабль, который будет "защищать национальную инфраструктуру", в том числе подводные интернет-кабели, которые обеспечивают 97% всех мировых коммуникаций.