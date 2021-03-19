«Выполнила ли наш стратегический партнер Россия свои союзнические обязательства в ходе этой войны? Да. Однозначно и бесспорно!» - заявил премьер Армении. Как говорится, и на том спасибо, могут ответить в Москве, хотя слова Пашиняна вряд ли убедят тех в Ереване, да и представителей диаспоры в России, кто уверен совершенно в обратном. Кто организует в Ереване и проводит антироссийские акции протеста перед посольством России, возмущаясь тому, что российские солдаты не воевали вместо армянских на полях сражения в Карабах е. Ведь на протяжении четверти века армянскому обществу день за днем внушали, что Россия Армении – друг, а Азербайджану – враг. Потому что Армения приравнена к статусу Абхазии или присоединенного к метрополии Крыма. И в случае начала новой карабах ской войны азербайджанские войска остановят в низменном Карабах е хорошо обученные российские десантники. Но вот уже третий год после цветной революции в Армении, в этом странном обществе лелеялась беспочвенная вера в своеобразную избранность, особый статус доморощенного армянского царства. Армяне полагали, что им позволена любая крайность в отношении России. Вплоть до евроинтеграции. Мол, поймут и простят. Лишь Пашинян пытался пробудить армянское общество от летаргического сна, беспрестанно заявляя о рожденном революцией суверенном характере армянской государственности.

Но премьер Армении сказал и ещё более важные вещи об армяно-российских отношениях. Которые вполне заслуживают того, чтобы быть процитированными полностью: «Здесь есть один деликатный момент. Просто мы долгое время разными способами приписывали России такие обязательства, которых у нее на самом деле нет. Это очень важная тонкость... Мы должны понять, что Россия - друг и стратегический союзник Армении, но не враг Азербайджана. И мы должны понимать, что эти союзнические обязательства имеют определенные рамки».

Редкий, можно даже сказать – уникальный случай: армянский политик адекватно оценивает ситуацию и призывает общество последовать его примеру. Более того, он предлагает и армянскому истеблишменту сделать политическую трезвость нормой жизни, хотя бы – в отношениях с Москвой.

Беда в том, что пусть и запоздалый, но этот призыв останется неуслышанным местными элитами. Предлагать элите, упоенной романтическими надеждами реинкарнации армянского царства периода римской эпохи, пообещав ему при этом благополучную жизнь в будущем – дело совершенно пустое и бесперспективное. Ведь три без малого десятилетия и армянские элиты, и их союзники в глухих непутинских башнях Кремля жили в вымышленном и придуманном мире. В их воспаленном воображении Азербайджан казался страной, которая не может постоять за себя и государством лишенным суверенной политики. А Армения напротив – страной, за которую обязана постоять Россия. В силу мнимой исторической избранности.

Казалось бы, за свои слова с российской стороны Пашинян заслуживает уважения. Вот только мешает этому, говоря его же словами, «один деликатный момент». Его слова – это только его слова, а не консолидированное мнение армянских элит.

Более того, не получи Ереван крепкого пинка ботинком героического азербайджанского солдата, Москва бы из уст армянского премьера подобного не услышала. Ни при каких обстоятельствах. А потому, перед нами не катарсис, а политическая мимикрия, Dəlidən doğru xəbər, как гласит известная тюркская поговорка. Только если бы, Пашинян сам осознал эту истину после июльской войны, ему удалось бы избежать последующей катастрофы. Пашинян и сам был впечатлен забытым грибоедовским вниманием к воспаленному аппендиксу в теле больного человека Европы. Позабыв, что история изменила не только облик Кавказа, но и зародила новые отношения между новой Россией и возрожденной Турцией. На дворе не конец девятнадцатого века, и даже не первая половина века-волкодава, а новый мир, в повестке которого не осталось места отработанному армянскому вопросу.

Девяносто семь процентов населения Армении хотят мира – и политик Пашинян не может не учитывать этот запрос, призывая элиты к адекватности. Но вот эти элиты хотят прямо противоположного, и в отношении как Нагорного Карабаха, так и связей с Россией. И что премьеру Армении с этими их непоколебимой воинственностью и узколобым национал-эгоизмом делать?

Точнее так – даже если допустить лучшее, допустить то, что Пашинян искренен - мы ведь верим в людей, не так ли – существует ли у него ресурс добиться принятия «рациональной политики» и вменяемости армянских элит? Боюсь, ответ здесь отрицательный. А, следовательно, и Москве не стоит рассчитывать на благодарность от Еревана.

Антироссийские кунштюки будут повторяться раз за разом, пока постсоветские национал-реваншистские элиты в Армении будут оставаться у власти. А их жизненные принципы – воспринимать конструктивизм и прагматизм как слабость, политическую порочность и безнравственность, трактовать как норму политического выживания. Местным армянским элитам нужна декочарянизация и десаргсянизация, с полным запретом идеологии воинствующего армянского национализма.