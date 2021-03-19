Месяц назад haqqin.az уже рассказывал о катастрофической ситуации с демографией в Египте. Или, проще говоря, о том, что ситуация с увеличением численности населения вышла из-под контроля и страна может просто рухнуть от количества в ней проживающих.

Министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид сообщила о подготовке крупного проекта в семейной сфере. В его рамках будет создан Фонд семейного страхования для египетских семей, использующих средства контрацепции.

Писали и о том, что от отчаяния некоторые депутаты парламента даже предлагают наказывать семьи, в которых больше трех детей – лишать их государственной поддержки и различных льготных услуг. Правда, эта инициатива повисла в воздухе — власти страны не готовы идти против вековых устоев, но реформы в этой области все же идут.

И вот – стартовал проект создания Фонда семейного страхования для египетских семей, использующих средства контрацепции. Его целью заявлен контроль над численностью населения для улучшения качества жизни египтян.

Так, женщинам детородного возраста будет предоставляться работа и их будут поощрять к достижению финансовой независимости. Выплаты по страховке будут только при соблюдении обязательств по ограничению количества детей в семье и определенного периода между их рождением.

Что ж, в последовательности египетским властям не откажешь. Ещё в 2015 году президент Египта ас-Сиси рассуждал на эту тему следующим образом: «Я хочу предложить парам с одним ребенком подождать три или четыре года перед тем, как рожать второго. Те, у кого двое, могут подождать шесть или семь лет перед тем, как рожать третьего, а тем, у кого трое детей, не следует рожать новых, чтобы страна могла встать на ноги».

Теперь это его пожелание подкреплено конкретным решением и вполне реальными деньгами. Правда, этих денег не так уж и много – их хватит только на два миллиона египтянок, которые пройдут подготовку по Национальной инициативе по расширению прав и возможностей женщин. Ещё один миллион будет охвачен более мелкими проектами.

А необходимо охватить минимум раз в пять больше, что в Каире прекрасно понимают и не испытывают особых иллюзий. В том числе и в отношении того, какую помощь могут оказать религиозные круги.

В упоминавшемся выше выступлении 2015-го года, после произнесенных слов ас-Сиси обратился к сидевшему напротив него главному имаму аль-Азхара Ахмаду ат-Тайибу: «Это харам или халяль, почтенный шейх?» Тот быстро ответил — «халяль, халяль». А в 2018 году Министерство вакфов собиралось провести специальную подготовку имамов из наиболее бедных сельских районов, чтобы те поднимали проблемы перенаселения в проповедях. Также планировалось размещать соответствующие материалы в религиозном еженедельнике «Минбар».

И это запустили – но практический результат оказался, мягко говоря, не слишком. Поневоле создается впечатление, что от правительственных программ по сдерживанию демографического роста, напомню, что за последние полвека нынешняя – уже третья, выигрывают только местные рекламные агентства. На которые пролился сущий дождь правительственных, а, следовательно – гарантированно оплаченных, правительственных заказов на букеты, брошюры и прочий пропагандистский материал.

А потому всё чаще в официальных проправительственных изданиях начинает звучать мысль о том, что необходимо срочное принятие целого пакета законов, которые будут более жёстко регулировать рост населения. Похоже, совсем немного осталось до того, как компания «Двое - достаточно» имеет все шансы трансформироваться в «Больше двух - наказуемо».