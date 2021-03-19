Эстраде запретили петь под фонограмму… И обязали служить социализму не наша жизнь
В Китае с первого марта вступил в силу моральный кодекс для деятелей искусств. Новые правила представляют собой «меры самодисциплины» для актеров, музыкантов, танцоров, оперных артистов, акробатов и любых других лиц, занимающихся исполнительской деятельностью в Китае.
На проходившем в Пекине в 2014 году съезде деятелей культуры и искусства Председатель Си Цзиньпин заявил, что «искусство должно служить народу и служить социализму». Прошло семь лет – и призыв китайского лидера обрел форму законодательного акта, обязательного к исполнению для всех, кто выступает или собирается выступать на местной эстраде.
Семь лет от слова до закона хоть и долго, но весьма своевременно. К настоящему времени у отдельных деятелей эстрады и прочей творческой элиты в китайских соцсетях – до ста и более миллионов (!) подписчиков.
За кумирами следует огромное количество их поклонников, они задают тренды, определяют мейнстрим, задают модели поведения – и было бы странным, если бы идеологический аппарат Коммунистической партии Китая (КПК) не обратил внимания на возникающие вокруг этой ситуации вызовы и возможности.
Китайская творческая элита и раньше была отзывчива к пожеланию властей. В 2017 году артисты эстрады создавали сотни произведений – от песен до картин, посвященных «новому курсу Председателя Си». В 2019 – активно пропагандировали систему «социальный кредита», даже несколько песен на эту тему было исполнено, как и в отношении стратегической инициативы «Пояс и Путь».
Но теперь к делу выстраиванию китайской эстрады как инструмента мягкой силы для применения внутри страны в Пекине подошли с присущими для КПК основательностью, комплексностью и размахом, четко сформулировав свои требования к поведению тех, кто уже является кумиром для десятков и сотен миллионов китайцев. Или же намерен стать таковым. Поп-идолы и «звезды» социальных сетей приносить пользу государству тем, что должны являть собою положительный пример для других – и только так.
Обязательные теперь меры «самодисциплины» для творческой интеллигенции предусматривают, что в своей деятельности они должны, во-первых, любить Родину и поддерживать линию и политику партии. Во-вторых, активно участвовать в государственных благотворительных мероприятиях, помогать развитию предприятий общественного благосостояния. А кроме того - являть собою пример социально ответственного поведения и семейной жизни.
Некоторая расплывчатость этих требований «за все хорошее против всего плохого» компенсируется, впрочем, вполне конкретным перечислением того, чего им в своей деятельности делать категорически не рекомендуется:
- ставить под угрозу национальное единство, суверенитет и территориальную целостность, поставить под угрозу национальную безопасность или нанести ущерб национальной чести;
- разжигать ненависть к этническим группам, дискриминировать этнические группы, нарушать обычаи и привычки этнических групп, оскорблять этнические группы или подрывать национальное единство;
- нарушать национальную политику в области религии, поощрять какие-то религиозные культы или суеверия.
И, кроме того, им категорически запрещено участие во всем, что связано с непристойностью, порнографией, азартными играми, наркотиками и прочим криминалом. Да, кстати, выступление под фонограмму теперь тоже запрещено, если ты не известил об этом предварительно, указав в афише.
Кстати, наказания за нарушение этих «мер самодисциплины» достаточно серьезные: запрет на выступления от одного года до пяти лет, а то и пожизненный, в зависимости от того, насколько серьезно правонарушение артиста.