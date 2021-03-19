Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 05:51

В Китае с первого марта вступил в силу моральный кодекс для деятелей искусств. Новые правила представляют собой «меры самодисциплины» для актеров, музыкантов, танцоров, оперных артистов, акробатов и любых других лиц, занимающихся исполнительской деятельностью в Китае. На проходившем в Пекине в 2014 году съезде деятелей культуры и искусства Председатель Си Цзиньпин заявил, что «искусство должно служить народу и служить социализму». Прошло семь лет – и призыв китайского лидера обрел форму законодательного акта, обязательного к исполнению для всех, кто выступает или собирается выступать на местной эстраде.

Семь лет от слова до закона хоть и долго, но весьма своевременно. К настоящему времени у отдельных деятелей эстрады и прочей творческой элиты в китайских соцсетях – до ста и более миллионов (!) подписчиков. За кумирами следует огромное количество их поклонников, они задают тренды, определяют мейнстрим, задают модели поведения – и было бы странным, если бы идеологический аппарат Коммунистической партии Китая (КПК) не обратил внимания на возникающие вокруг этой ситуации вызовы и возможности. Китайская творческая элита и раньше была отзывчива к пожеланию властей. В 2017 году артисты эстрады создавали сотни произведений – от песен до картин, посвященных «новому курсу Председателя Си». В 2019 – активно пропагандировали систему «социальный кредита», даже несколько песен на эту тему было исполнено, как и в отношении стратегической инициативы «Пояс и Путь».