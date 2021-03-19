Гражданам 12 стран запретили въезд в Пакистан

Управление гражданской авиации Пакистана ввело полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом на их территории.

Согласно сообщению, въезд в Пакистан будет полностью закрыт для граждан Ботсваны, Бразилии, Колумбии, Коморских островов, Ганы, Кении, Мозамбика, Перу, Руанды, ЮАР, Танзании и Замбии. Запрет будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

"Временная мера вводится в продолжение шагов, предпринимаемых для сдерживания распространения COVID-19 в Пакистане", - цитирует ТАСС распоряжение ведомства.

Пассажиры более чем из 20 стран, включая Китай, Японию, Австралию, перед вылетом в Пакистан должны будут сдать тест на COVID-19.

По данным Минздрава Пакистана, в субботу в стране был зафиксирован самый высокий суточный рост числа заразившихся коронавирусом в этом году. Медики выявили 3 876 новых случаев заражения, показатель положительных результатов тестов на коронавирус 20 марта достиг в стране 9,4%. 20 марта также сообщалось, что коронавирусом заразились премьер-министр Пакистана Имран Хан и его супруга.