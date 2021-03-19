Мир предупредили о глобальном дефиците воды

"Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах", - цитирует ТАСС гендиректора организации Одре Азуле.

Страны мира недостаточно заботятся о сохранении водных ресурсов, и это может в течение 10 лет вызвать глобальный дефицит воды в размере 40%, говорится в докладе ЮНЕСКО, опубликованном по случаю Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Авторы доклада подчеркивают, что стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%", и ситуация усугубится за счет других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии.

Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.

В докладе организации отмечается, что если «оценка денежной стоимости проста и удобна в сельском хозяйстве и промышленности», то другие аспекты ценности воды гораздо «сложнее монетизировать». Кроме того, исследователи пишут, что невозможно «измерить стоимость 443 миллионов школьных дней, которые дети пропускают ежегодно из-за болезней», связанных с загрязненной водой.