Депутат Бундестага умерла в самолете

Во время перелета с Кубы в Германию умерла депутат Бундестага Карин Штренц. Об этом сообщает агентство DPA.

Гибель коллеги подтвердил Лаут Реберг. По имеющимся данным, Штренц, которая представляла правящую партию «Христианско-демократический союз», потеряла сознание в самолете во время полета. Лайнер совершил экстренную посадку в Дублине, однако спасти женщину не удалось.

Карин Штренц было 53 года, она работала в Бундестаге с 2009 года, была членом комитета по обороне.