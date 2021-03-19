Впервые в Японии: мать передала коронавирус новорожденному

Общество педиатров Японии выявило первый в стране вероятный случай передачи заражения новым коронавирусом от матери к новорожденному, сообщил телеканал NHK.

Врачи обнаружили инфицирование у младенца с помощью ПЦР-тестирования, проведенного сразу после рождения ребенка. Между тем новорожденный находится в нормальном состоянии, угрозы для его жизни нет. Кроме него в Японии с начала пандемии на свет появился 51 младенец, рожденный заразившейся женщиной, однако инфекции у этих детей обнаружено не было, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую среду в американском штате Флорида родился ребенок с антителами к коронавирусу, переданными младенцу от вакцинированной матери.