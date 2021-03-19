Не прошло и трех месяцев с начала поставок азербайджанского газа в Европу, а объем экспортированного на ее рынки «голубого топлива» перевалил уже за 1 млрд кубометров. Поставки азербайджанского газа по трубопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. А в очередь записываются все новые страны. После ряда балканских стран об этом недавно громко заявила и Венгрия.

Венгрия выразила готовность принимать азербайджанский газ, ее стратегия заключается в диверсификации маршрутов и источников импорта энергии. И как заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Баку, азербайджанский газ важен для европейского энергетического рынка и диверсификации поставок энергоресурсов в Европу, а для Венгрии он имеет особую значимость. Доступ страны к Южному газовому коридору (ЮГК) станет возможным через интерконнектор (IGB) между Грецией и Болгарией, а также трубопровод между Венгрией и Сербией, строительство которого будет завершено к концу этого года.

В принципе переговоры между венгерской энергетической компанией MVM и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) ведутся довольно-таки давно. Но объемы добычи в Азербайджане пока недостаточны, а венгерская сторона должна завершить строительство недостающего участка трубопровода. Будапешт уже согласовывает детали, Баку же работает над тем, чтобы увеличить добычу газа, и с середины десятилетия, а скорее всего, уже с 2023-2024 годов по ТАР поставлять газ в больших объемах. К тому же меморандум о взаимопонимании между Ашхабадом и Баку по транспортировке природного газа в Европу Сийярто отметил как большой прорыв для Венгрии. Потому что она сможет получать газ не только из Азербайджана, но и из Туркменистана. А это еще один дополнительный источник поставок.

В Европе обычно говорят о диверсификации маршрутов и источников поставок газа. На самом же деле закончившаяся суровая зима, когда запасы подземных газохранилищ упали до минимума, показала, что ей надо добиваться и простого увеличения объемов поставок. И никакие альтернативные источники энергии в ближайшей перспективе, как минимум до 30-х годов, не смогут заменить на этом рынке традиционный газ. Именно поэтому венгерский министр выразил заинтересованность в расширении проекта на Центральную Европу, подчеркнув важность интерконнекторов.

Но это прекрасно понимают и в Баку. Возможности расширения пропускной способности трубопровода были заложены уже при его строительстве. И если сегодня разговор идет о поставке в Европу 10 млрд кубометров газа в год, то в самые короткие сроки мощность трубы можно будет удвоить и даже утроить. Не случайно ведь руководство SOCAR постоянно утверждает, что по ТАР можно будет транспортировать не только азербайджанский, но и туркменский и даже израильский газ – мощности трубы будет достаточно.

Да и не нужны будут вскоре дополнительные объемы из других стран. В Азербайджане вполне достаточно собственных возможностей для поставок в Европу необходимого объема газа. Запасы его в стране оцениваются в 3 трлн кубометров, а этого достаточно, чтобы десятки лет поставлять газ в этот регион. Параллельно с расширением мощности трубы будет идти и расширение производственных мощностей. И для Баку даже выгоднее прокачивать по трубе больше своего газа, чем транзитного. Правда, Европа больше заинтересована в расширении диверсификации.

Ну а пока идут переговоры и расчеты, Италия впервые экспортировала во Францию 24 млн и 12 млн кубометров газа 23-24 января и 30-31 января соответственно. Еще около 4 млн кубометров газа она поставила в Швейцарию. Здесь считают, что главные причины этой революции, превратившей Италию в экспортера газа, носят технический характер. Конечно, благодаря крупным инвестициям была проделана большая подготовительная работа. Но разве можно было осуществить этот процесс до поступления на итальянский рынок азербайджанского газа? Кроме всего остального, это способствовало сокращению разницы в ценах с рынками Северной Европы. Значит, азербайджанский газ достойно вступил в конкуренцию на европейском рынке. А ведь это только начало…