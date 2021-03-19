Porsche подарит каждому сотруднику по 7 850 евро

Фирма Porsche вопреки пандемии коронавируса заработала в 2020 году рекордные 4,4 миллиарда евро, став самой успешной маркой концерна Volkswagen Group. По традиции часть прибыли пойдёт на премии сотрудникам: Porsche подарит каждому работнику по меньшей мере 7850 евро, пишет издание Motor.ru.

Несмотря на весеннюю остановку производства и общий экономический спад, вызванный пандемией, Porsche продала за год 272 тысячи автомобилей — всего на три процента меньше, чем в рекордном 2019 году. При этом выручка немецкой фирмы в прошлом году увеличилась на 100 миллионов евро. Самой популярной моделью Porsche в 2020 году стал Cayenne.

В 2021 году остановок производства не намечается, и у Porsche есть все шансы установить новые рекорды и по числу проданных автомобилей, и по операционной прибыли, отмечает издание.